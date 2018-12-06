7 декабря в православной церкви отмечают день памяти великомученицы Екатерины, а в народе широко празднуют Катерину. Женщины просят святую о благополучии в семье, а незамужние девицы гадают на суженого.

Приметы на 7 декабря

В этот день практически все приметы связаны с погодой. Наши предки пытались определить, какой будет зима, ждать ли трудностей с урожаем в новом году, или посадкам ничего не угрожает.

Ясная погода в праздничный день указывала на то, что зима будет студеной.

Оттепель на 7 декабря указывала на крепкие морозы, которые придут в середине этого месяца.

Снег, лежащий на земле, сулил добрый урожай, а если на 7 число земля голая, то и хороших всходов можно не ждать.

Снегопад предвещали тусклые звезды, которые плохо просматривались на небе из-за тумана.

Если крупный скот потряхивал задними ногами, готовились к заморозкам.

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