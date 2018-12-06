Сотні жителів Черкас сьогодні провели акцію на підтримку полонених українських моряків.

По обіді люди зібралися на Соборній площі міста, щоб підняти стяг військово-морських сил України. Двоє з полонених моряків родом з Черкащини - це 23-річний смілянин Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яни Капу", та його одноліток Владислав Костишин з Христинівки - старшина катера "Нікополь".

Втім, цією акцією жителі Черкас вирішили привернути увагу до всіх бранців РФ. Від початку війни в полоні перебувають сотні громадян України.

"Є люди, які ще навіть з 2014 року там знаходяться. Я знаю, що є такі хлопці, які попали в полон і зараз про них нічого не відомо і Росія про них інформації ніякої інформації не дає. Нам потрібно боротися за те, щоб цих хлопців витягти", - говорить Станіслав Гончаренко, військовослужбовець.