У центрі Києва розстріляли позашляховик [ Редактировать ]
У Києві невідомі розстріляли автомобіль-кросовер.
Інцидент трапився у Солом'янському районі. Після серії пострілів, нападники побили вікна машини і силоміць забрали у водія сумку з грішми. Після чого втекли.
У поліції повідомляють, під час стрілянини ніхто не постраждав. Зловмисників розшукують.
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