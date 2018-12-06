У Києві невідомі розстріляли автомобіль-кросовер.

Інцидент трапився у Солом'янському районі. Після серії пострілів, нападники побили вікна машини і силоміць забрали у водія сумку з грішми. Після чого втекли.

У поліції повідомляють, під час стрілянини ніхто не постраждав. Зловмисників розшукують.