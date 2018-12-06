"Безпековий день" у Верховній Раді. Сьогодні нардепи ухвалили низку питань, важливих для оборони країни. Тепер законодавчо закріплено права України в акваторії 24 миль від берега.

Також народні обранці ухвалили закон про розмінування територій. За ним спеціальна інспекція визначатиме якість розмінування, а за процесом стежитиме новостворений центр протимінних операцій.

Останнім рішенням на сьогодні - стало розірвання Договору про дружбу та співпрацю з Росією. Закон припиняє його дію від 1 квітня наступного року.

"Український парламент в цьому питанні повинен зайняти ключову роль, не роль якихось "кнопкодавів", а роль парламентарів і роль тих, кого обирав народ - щоб ми тут відстоювали незалежність і інтереси України, європейської України. "Народний фронт" безумовно підтримує законопроект президента України про припинення дії договору з Росією в зв'язку з зухвалим порушенням його норм і положень", - заявив Максим Бурбак, народний депутат, "Народний фронт".

"Протягом останніх чотирьох з половиною років ми вже "наїлися" цієї дружби, відчули її по повній - у нас анексовано Крим, захоплена частина Донбасу, вбито 10 тисяч українців. Саме сьогодні прийшов час, показуючи всьому світову, хто знехтував договорами, хто не виконав свої обіцянки, а там чорним по білому написано - непорушність кордонів, повага до територіальної цілісності України і все це порушила Росія", - наголосив Олексій Гончаренко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".