Британці посилюють пильність до заможних іноземців, французький уряд іде на нові поступки протестувальникам, а Люксембург скасовує плату за проїзд у громадському транспорті.

Докладніше про все - в нашому огляді.

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Чи має Лондон право відмовитися від Брекзиту стане відомо 10 грудня. Вирішальну ухвалу суд ЄС винесе напередодні голосування в британському парламенті щодо угоди про вихід з Євросоюзу. Ініціаторами судового розгляду став гурт рішуче налаштованих проти розлучення політиків. Вони наполягають, що Брекзит не є невідворотним процесом, і що в Лондона є шанс передумати без дозволу 27 інших держав-членів. Раніше таку можливість підтвердив і генеральний адвокат Суду ЄС.

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Велика Британія призупинила видання інвестиційних віз - у рамках боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей. За законом, іноземці, які вкладають від 2 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів у британську економіку, можуть отримати кількарічний дозвіл на постійне проживання в країні. З нового року уряд запроваджує обов'язковий аудит для потенційних інвесторів. Окрім того, заявники мають довести, що вони володіли коштами не менш ніж 2 роки. У такий спосіб за останній рік дозвіл на проживання у Великій Британії отримала 361 людина, найбільше - китайців та росіян.

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Франція вирішила не підвищувати податок на пальне протягом року. Прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп заявив, що збільшення акцизів не закладатимуть у "Бюджет-2019". Таким чином, влада пішла на ще більші поступки протестувальникам, які понад два тижні збурюють країну. Раніше уряд оголосив піврічний мораторій на здорожчання бензину. Та протести не вщухають. Тепер своє обурення реформами президента Макрона виказують студенти. У великих містах їхні виступи призвели до сутичок з поліцією. Кілька десятків молодих людей затримано.

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Люксембург стане першою в світі країною з безплатним проїздом у громадському транспорті. Новацію запровадять уже влітку. У такий спосіб уряд розраховує розвантажити дороги та боротиметься за чистоту довкілля. Річ у тім, що столиця маленького герцогства відома чи не найгіршими у світі заторами. У місті мешкає близько 110 тисяч осіб, але ще 400 тисяч приїздять сюди на роботу. Нині ж поїздка в громадському транспорті коштує лише 2 євро, якщо не перевищує двох годин. А в карликовій державі - такі практично всі.