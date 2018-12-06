Негода на Кіпрі: автомобіль з пасажирами змило з дороги [ Редактировать ]
Потужні зливи спричинили повінь на Кіпрі. Жертвами підтоплення стали щонайменше троє людей. Автомобіль загиблих, буквально знесло, з дороги потоком води. Четвертий пасажир машини вважається зниклим безвісти.
Практично безперервна злива триває на півночі країни від вівторка. Вітер з корінням повиривав дерева, пошкодив житлові будинки, дороги розмило.
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