Радісна новина зі світу спорту. Українка Юлія Джима прийшла першою у жіночій індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону!

Вона подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилини та 6 секунд - без промахів. Змагання відбулися у словенській Поклюці.

Окрім Юлії, у змаганнях брали участь ще чотири українки, але їхні здобутки - за межами першої десятки.