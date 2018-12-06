Українка Юлія Джима перемогла у індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону [ Редактировать ]
Радісна новина зі світу спорту. Українка Юлія Джима прийшла першою у жіночій індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону!
Вона подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилини та 6 секунд - без промахів. Змагання відбулися у словенській Поклюці.
Окрім Юлії, у змаганнях брали участь ще чотири українки, але їхні здобутки - за межами першої десятки.
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