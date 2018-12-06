Новолуние, как начало лунного цикла, задает настроение на весь лунный месяц. Поэтому важно знать, каким образом оно отразится на нашей жизни и что для нас выйдет на первый план.

Новолуние произойдет 7 декабря

Овен

В жизни Овна Новолуние откроет такие вопросы, как развитие, путешествия, расширение границ своей жизни. Многие Овны будут нуждаться в свободе, независимости, захотят избавиться от каких-то ограничений.

Телец

Для Тельца это Новолуние станет началом преодоления каких-то преград и обретения внутренней силы и мудрости. Вы справитесь наконец с проблемами, которые давно тянулись. Возможно, вы получите прибыль из неожиданного источника.

Близнецы

Близнецам Новолуние предлагает больше времени уделить личным отношениям с любимым человеком, другом или партнером по работе. Вы сможете обрести гармонию в жизни и извлечь радость из общения.

Рак

Ракам предстоит расставить все по своим местам, разложить по полочкам. С этого Новолуния Раки с легкостью могут упорядочить свои мысли, вещи, планы на будущее. На первый план выйдет работа, многие займутся здоровьем.

Лев

Для Львов это будет период вдохновения, страсти и любви. Многие Львы займутся самореализацией, задумаются о том, чтобы как-то проявить себя. Также на первый план в жизни Львов может выйти личная жизнь.

Дева

Девам Новолуние предлагает уделить больше внимания своей семье, дому и уюту. В этот период в вашей жизни могут выйти на первый план домашние хлопоты и семейные ценности. Многие Девы полностью окунутся в предпраздничную суету.

Весы

Для Весов это будет период общения, обучения и постоянного передвижения. Могут начаться какие-то перемены в сфере общения, социальной активности. Многие Весы станут более жизнерадостными, открытыми.

Скорпион

Скорпионам Новолуние несет какие-то события, связанные с финансами. Скорее всего, начнутся перемены в лучшую сторону в этой сфере их жизни. Именно на материальную составляющую Новолуние в декабре 2018 обращает внимание этого знака Зодиака.

Стрелец

Стрельцам предстоит заняться собой, своей внешностью, стилем, поведением. Многие Стрельцы примут решение изменить что-то в себе. Вам следует быть более уверенными в себе, в вашей жизни грядут позитивные перемены.

Козерог

Козерогам Новолуние в декабре 2018 несет какие-то внутренние преобразования, тайные дела или же духовное развитие. Козероги смогут окунуться в свой внутренний мир и начать путь познания себя, переоценки ценностей.

Водолей

Для Водолеев это будет период, связанный с самореализацией, общением, вашим окружением. Ваши друзья и знакомые выйдут на первый план. Возможно, будет меняться ваш круг общения, а может, вы реализуете какую-то идею.

Рыбы

Рыбам Новолуние несет перемены в сферу успеха и работы. Вы сможете окунуться в свои амбиции, планы и достижения. Многие Рыбы начнут путь к успеху, будут более усердно добиваться своих целей. Для Рыб это шанс проявить силу.

Узнайте также, что категорически нельзя делать в новолуние.