В Верховной Раде не рассматривают возможность продления периода для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Следует отметить, что временный порядок растаможивания автомобилей на "евробляхах" был утвержден в ходе заседания Кабмина 28 ноября.

"Вопрос продления льготного периода растаможки не рассматривается. Я уже объяснила этот вопрос. Если не успевают - успеют. Есть 180 дней. После льготного режима будет нельготный режим", - заявила Южанина.

Ранее мы писали о том, что в Украине оформили первые транзитные "евробляхи".