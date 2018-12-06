Растаможка "евроблях": в Раде сделали заявление [ Редактировать ]
В Верховной Раде не рассматривают возможность продления периода для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Следует отметить, что временный порядок растаможивания автомобилей на "евробляхах" был утвержден в ходе заседания Кабмина 28 ноября.
"Вопрос продления льготного периода растаможки не рассматривается. Я уже объяснила этот вопрос. Если не успевают - успеют. Есть 180 дней. После льготного режима будет нельготный режим", - заявила Южанина.
Ранее мы писали о том, что в Украине оформили первые транзитные "евробляхи".
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