Большинство областных организаций "Оппозиционного блока" отказались принимать участие в незаконном съезде партии. Об этом сообщил Сопредседатель партии Юрий Бойко.

"На сегодняшний день уже 13 из 25 региональных организаций партии - то есть большинство - отказались принимать участие в незаконном фейковом съезде. По сценарию рейдеров, результатом этого нелегитимного съезда должен стать захват органов управления партией группой, которая открыто подыгрывает нынешней власти.

Открытая и честная позиция большинства областных организаций, которые не хотят становиться соучастниками противоправных действий по захвату партии и передаче ее под контроль режиму Порошенко, еще раз подтверждает, что правда на нашей стороне. "Оппозиционный блок" не должен стать "ручной оппозицией", которая помогает нынешнему президенту продлить войну и страдания нашего народа ради коррупционных сверхдоходов этой власти.

Призываю всех однопартийцев не бояться громко и честно сказать: эта власть должна уйти и ради этого мы должны объединить всю оппозицию.

Для этого мы создали "Оппозиционную платформу - За жизнь". Съезд партии "оппозиционный блок" должен проводиться согласно законодательству и по нашему Уставу, а не по команде с Банковой. Нельзя допустить, чтобы рейдеры Порошенко получили контроль над "Оппозиционным блоком", - заявил Юрий Бойко.