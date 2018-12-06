Большинство областных организаций "Оппозиционного блока" отказались принимать участие в незаконном съезде партии [ Редактировать ]
Большинство областных организаций "Оппозиционного блока" отказались принимать участие в незаконном съезде партии. Об этом сообщил Сопредседатель партии Юрий Бойко.
"На сегодняшний день уже 13 из 25 региональных организаций партии - то есть большинство - отказались принимать участие в незаконном фейковом съезде. По сценарию рейдеров, результатом этого нелегитимного съезда должен стать захват органов управления партией группой, которая открыто подыгрывает нынешней власти.
Открытая и честная позиция большинства областных организаций, которые не хотят становиться соучастниками противоправных действий по захвату партии и передаче ее под контроль режиму Порошенко, еще раз подтверждает, что правда на нашей стороне. "Оппозиционный блок" не должен стать "ручной оппозицией", которая помогает нынешнему президенту продлить войну и страдания нашего народа ради коррупционных сверхдоходов этой власти.
Призываю всех однопартийцев не бояться громко и честно сказать: эта власть должна уйти и ради этого мы должны объединить всю оппозицию.
Для этого мы создали "Оппозиционную платформу - За жизнь". Съезд партии "оппозиционный блок" должен проводиться согласно законодательству и по нашему Уставу, а не по команде с Банковой. Нельзя допустить, чтобы рейдеры Порошенко получили контроль над "Оппозиционным блоком", - заявил Юрий Бойко.
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