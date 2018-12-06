Свято захисників. В Україні сьогодні День Збройних Сил. Військових вітали, вручали відзнаки та нагороди, дякували за мужність та героїзм.

Як усе було - розкажуть наші кореспонденти.

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ЧЕРКАСИ

Жителі Черкас вийшли на акцію, аби підтримати військових моряків, які перебувають у російському полоні. Зібралися на Соборній площі, тут же підняли стяг військово-морських сил України.

Жителі області сприйняли захоплення екіпажів трьох катерів як особисту трагедією. Адже двоє моряків родом з Черкащини - це 23-річний Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яни Капу", родом зі Сміли. Ще один - 24-річний мешканець Христинівки Владислав Костишин - старшина катера "Нікополь".

Своєю акцією учасники вирішили показати, що переймаються не лише їх долею, а й усіх українців, які перебувають у полоні в Росії. А таких - понад сотня, - кажуть учасники.

"Є люди, які ще навіть з 2014 року там знаходяться. Я знаю, що є такі хлопці, які попали в полон і зараз про них нічого не відомо і Росія про них інформації ніякої інформації не дає. Нам потрібно боротися за те, щоб цих хлопців витягти", - говорить Станіслав Гончаренко, учасник АТО.

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ЛЬВІВ

У Львові сьогодні виступав військовий оркестр. На площі перед Гарнізонним храмом Святих апостолів Петра і Павла. 37 учасників виконують 12 композицій. Тематика - військово-патріотичні твори, українські народні на сучасні мотиви.

У такий спосіб військові вирішили відзначити день збройних сил України.

"В першу чергу відзначення в такий нелегкий час, в час війни, в час воєнного стану - вже на сьогоднішній день, про те, що Збройні сили є, є український народ, який єдиний, які не роздільні разом", - наголосив Богдан Катриняк, начальник військового оркестру, військовий деригент Національної Академії сухопутних військ ім.Гетьмана Петра Сагайдачного.

Перехожі емоцій не стримують. У когось сльози на очах. Хтось - на згадку фотографується на фоні оркестру. Хтось - знімає на відео виступ військових.

"Це наші захисники. Вони в першу чергу в нашому серці, бо стоять на рубежі нашому, бо захищають нашу землю і нас - щоб у нас ось таке свято було гарне", - говорить Любов Журавльова, жителька Львова.

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ТЕРНОПІЛЬ

Вітали військових і в інших містах. Зокрема, у Тернополі - найкращі захисники отримали відзнаки.