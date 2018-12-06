Блок законопроектів про нацбезпеку та припинення дружби з Росією. У Верховній Раді сьогодні, на відміну від попередніх двох днів, - депутатів достатньо для позитивних голосувань.

І, зрештою, - Рада ухвалила низку законопроектів. Усі деталі - розкаже Ксенія Барвіненко.

Вже традиційно четвер для депутатів став днем гучних заяв та важливих голосувань. За дві години роботи парламентарії ухвалили два "безпекових" законопроекти. З початку 244 голосами затвердили прилеглу зону території України.

"Що таке прилегла зона, Україна ратифікувала конвенцію з морського права ще з 1999 року, яка дає визначення що таке прилегла зона - це морська територія, яка простягається на 24 милі від узбережжя України, зараз ми контролюємо територіальне море - це 12 миль", - наголосив Іван Вінник, секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Після взялися за проект закону про розмінування територій на Донбасі.

"Ми говоримо станом на сьогодні про 7 тисяч квадратних кілометрів нашої території, яка знаходиться на контрольованій території, а також після звільнення земель Донбасу - йдеться, за оцінками спеціалістів, про 9 тисяч квадратних кілометрів", - зазначив Андрій Тетерук, народний депутат, фракція "Народний фронт".

Та поки в залі фракції шукали голоси, в кулуарах депутати гадають, де взяти гроші на фінансування діяльності новоствореного центру протимінних операцій.

"Єдине, що нас не зовсім влаштовує - це створення чергового органу центральної і виконавчої влади. Ми завжди виступали проти цього, бо саме на апарат управління ідуть левові кошти, але така вимога є наших міжнародних партнерів і в такий спосіб це буде вирішено", - зауважив Сергій Соболєв, народний депутат, фракція "Батьківщина".

"Є фінансування дуже багатьох міжнародних організацій і установ - фінансування йде від ЄС і НАТО, і зараз це питання значно пришвидшиться, через те що ми взяли і створили завдяки цьому законопроекту дуже вірну модель, як це буде відбуватися", - наголосив Артур Герасимов, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

Після кількох невдалих спроб, документ все ж підтримали 242 нардепи.

Після "безпекових" питань перейшли до врегулювання міжнародних відносини. Президентський законопроект про припинення дружби та співробітництва з Росією під куполом обговорювали найдовше.

"Російська федерація зухвало знехтувала основоположними принципами договору, в тому числі порушуючи територіальну цілісність України, вчиняючи збройну агресію проти України, застосовуючи військовий та економічний тиск, втручаючись у внутрішні справи України", - заявив Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ України.

В опозиції цей документ одразу назвали передвиборчим піаром, і голосувати відмовились. За словами засновника "Опозиційної платформи - за життя" Юрія Бойко, договір вже припинений, адже МЗС надіслало офіційного листа до Росії, про намір припинити дію документу. Тож втручання парламенту - непотрібне. За словами політика, наразі важливіше звільнити українських моряків.

"Ми не бажаємо брати участь у передвиборчій кампанії президента, тому не будем голосувати за такий проект закону, тому що суперечить здоровому глузду і законодавству, це просто піар-кампанія.

Практичних дій представники влади по звільненню полонених моряків не роблять, роблять тільки якісь заяви, піаряться на цій темі, як піарились на Савченко, на Сенцові, а прямого діалогу не проходить. Я вважаю, що це головне сьогодні - щоб вийшли на прямий діалог на майданчики Євросоюзу, за посередництвом пані Меркель - вона пропонувала свої послуги в цьому сенсі, і вийти на прямий діалог по звільненню людей", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - за життя".

З четвертої спроби документ підтримали. Проте, що насправді зміниться після імплементації цього рішення, не можуть пояснити навіть ті, хто за це голосував.

"Припинення договору про дружбу і співробітництво жодним чином не вплине на припинення агресії. Про повернення РФ анексованого Криму, не зможе зменшити тієї агресії яка відбувається в азовському морі, припинення договору не вплинуло б на повернення моряків, на незахоплення території", - наголосила Ірина Луценко, представник Президента України в парламенті.

"На практиці, для світу - це месседж, що ми не розглядаємо в перспективі потенціалу, ні для партнерства ні для співробітництва з РФ", - заявила Ганна Гопко, народний депутат, позафракційна.

Договір про дружбу з Росією втратить свою чинність 1 квітня наступного року, адже саме в цей день спливає 10-річний термін дії документу.