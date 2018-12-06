З професійним святом українських військових привітали перші особи держави. Петро Порошенко разом з дружиною вшанували загиблих українських воїнів. На території Міністерства оборони вони поклали квіти до Пам'ятного дзвону та Стели, в яку вмонтовані осколки ворожих снарядів. Після цього Глава держави вирушив вітати захисників на військовий полігон на Житомирщину.

"З цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська - підрозділи Десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки та райони відповідно до затверджених планів.

Як завжди, ви - десантники - відряджаєтесь туди, де найбільш важко, де є потреба вирішувати найбільш складні завдання, де без воїнів десантно-штурмових військ - ніяк.

Я тут щоб вкотре подякувати вам за самовіддане ратне служіння Вітчизні. Силою та волею, хоробрістю та мужністю, відданістю України аж до самопожертви - позначений ваш бойовий шлях упродовж чотирьох з надлишком років російської агресії проти нашої держави.

Українська армія довела, що вона є і буде надійним фундаментом нашої Незалежності України, що вона готова адекватно, швидко та ефективно відповісти на будь-який виклик, відвести будь-яку загрозу", - наголосив Петро Порошенко, президент України.