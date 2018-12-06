Суд обязал ГПУ начать уголовное расследование по факту скандальных заявлений Парубия. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, комментируя начало досудебного расследования в отношении спикера Верховной Рады Парубия за его высказывания, направленные на разжигание религиозной розни и унижающие достоинство прихожан УПЦ.

5 декабря 2018 года Печерский районный суд г. Киева своим решением обязал уполномоченных лиц Генеральной прокуратуры Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении спикером Андреем Парубием уголовного правонарушения и начать досудебное расследование.

Это значит, что председателю Верховной Рады придется нести уголовную ответственность за циничные обвинения в адрес Украинской православной церкви, которую он назвал "кагэбистской сектой", в адрес тысяч священнослужителей, которых спикер обвинил в том, что они "своими руками убивали пленных украинских воинов".

Лживые, откровенно провокационные заявления Парубия о том, что они "убивали людей - украинцев", о руках, полных крови, не только являются плодом его больной фантазии, они оскорбляют чувства миллионов прихожан УПЦ.

По факту откровенно дискриминационных, направленных на разжигание межрелигиозной розни заявлений Парубия мы обратились в Генеральную прокуратуру. Однако там сочли, что в словах спикера нет состава преступления, и отказались внести сведения об этом уголовном правонарушении в ЕРДР.

В стране, где во главу угла поставлена политика радикальной русофобии и тотальной дискриминации русскоязычных граждан, такая позиция прокуратуры отражает отношение власти к конституционным правам граждан. В стране, где власть осуществляет беспрецедентное давление на верующих УПЦ, где в самых высоких кабинетах - как исполнительной, так и законодательной власти - сидят политики, представляющие «партию войны» и сознательно работающие на раскол общества, другого решения быть и не могло.

И это притом, что заявления Парубия явно являются умышленными и направлены на разжигание религиозной вражды и ненависти. Его действия свидетельствуют о составе преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 Уголовного кодекса Украины ("Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями…").

Реакция ГПУ, действия представителей правоохранительных органов свидетельствуют о попрании конституционных прав граждан. Сегодня не только Украина, но и весь мир видит, кто поднимает языковой и церковный вопросы, провоцируя религиозный конфликт, кто работает на раскол страны.

Юридически беспристрастное и политически незаангажированное решение суда позволит нам защитить конституционные права и свободы граждан.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", действуя в рамках правового поля, не позволит проводить рейдерские захваты церковного имущества и будет защищать священнослужителей и прихожан УПЦ - единственной канонической церкви в Украине, против которых уже сегодня запущен маховик политических репрессий.