Cпецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року. І це стало б жестом доброї волі Росії перед зимовими святами.

Курт Волкер зазначив - США розглядають посилення тиску на РФ у зв'язку із затриманням українських моряків, але висловив сподівання, що Росія негайно поверне усіх затриманих.