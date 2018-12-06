США посилять тиск на Росію через затриманням українських моряків - Держдеп [ Редактировать ]
Cпецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року. І це стало б жестом доброї волі Росії перед зимовими святами.
Курт Волкер зазначив - США розглядають посилення тиску на РФ у зв'язку із затриманням українських моряків, але висловив сподівання, що Росія негайно поверне усіх затриманих.
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