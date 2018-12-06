"Братерська цитадель": бійці полку "Азов" створили у Харкові унікальний реабілітаційний центр для ветеранів АТО [ Редактировать ]
"Братерська цитадель". Так називається реабілітаційний центр, який відкрили в Харкові для воїнів, котрі повернулися з лінії бойових дій на сході України. Центр створили волонтери та бійці, які побували на фронті раніше.
Подробиці - в сюжеті.
У Харкові розпочав роботу унікальний реабілітаційний центр. Тут виходжуватимуть бійців з травмами опорно-рухового апарату. До повноцінного життя їх повертатимуть реабілітологи та психологи. Ініціаторами проекту є волонтери, а також ветерани й бійці полку "Азов".
"Історія унікальна для Харкова. Якщо ви спитаєте, наскільки це необхідно взагалі по Україні - всього 14% людей, які звернулися по психологічну й фізичну реабілітацію для військовослужбовців в 2017 році, її отримали.
Відношення держави до цих людей неналежне. Тому треба брати це в свої руки. Це величезний пласт людей, які не отримують інвалідність. Тому що це питання, пов'язані з контузіями. з формально не важкими пораненнями, але які не можуть функціонувати й соціалізуватися через фізичний стан", - наголосив Андрій Білецький, колишній командир полку "АЗОВ", голова партії "Національний Корпус".
Приміщення новоствореного центру повністю відремонтували й закупили частину тренажерів. У медичному блоці працюватимуть масажисти й реабілітологи. Юрій Тригуб лікував хлопців на фронті. Показує реабілітацію на тренажері "Правило", який змайстрував сам.
"Поворот! Все, все, все, все! Назад! Плавно, в другую сторону!"
"Якщо чоловік тягне ногу чи щось, воно болить - тут воно просто поставило на місце, чуть розтягнуло, я його покрутив - зайшла кров і чоловік починає жити", - розповідає Юрій Тригуб, реабілітолог.
"У мене хворий поперек, 5 хвилин пройшло - і легше стало", - говорить Олексій, відвідувач реабілітаційного центру.
Психологічну підтримку надаватимуть кваліфіковані фахівці, які пройшли тренінги та знають, як допомагати бійцям пережити пост-воєнний синдром.
"Головна потреба - це соціалізація. Вхід назад в те суспільство, з якого вони пішли захищати, щоб захищати державу. Ми даємо можливість прийти сюди, і в родинній атмосфері - в цій братерській цитаделі, вирішити ці проблеми", - зазначив Владислав Соболевський, ветеран АТО.
Такої ж допомоги потребують і родини бійців, розповідає психолог Центру.
"Даже самый нормальный человек, у которого нет пост-травматического синдрома, но вернувшись обратно - он перестает быть тем человеком, которым был до войны. Возникает очень много сложностей в отношениях, в семьях", - наголосила Анастасія Туманова, психолог.
Військові зможуть відновлювати здоров'я абсолютно безкоштовно. Але найголовніше, кажуть організатори проекту, - тут, у центрі, вони будуть спілкуватися та знайдуть друзів уже в мирному житті.
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