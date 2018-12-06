Конфлікт Росії та України несе загрозу для всієї Європи - Андрій Єрмолаєв [ Редактировать ]
Європа - на межі континентальної війни, причиною якої може бути конфлікт Росії та України - про це заявив Андрій Єрмолаєв - директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна". Він зазначив, що в разі повномасштабних воєнних дій наслідки для всіх європейських країн можуть бути катастрофічними.
Аби цьому запобігти, українські інтелектуали заявили про створення ініціативи "Гельсінська група - 2". Вони закликають до масового антивоєнного руху із залученням міжнародної спільноти та на основі стандартів і принципів ОБСЄ.
"Столкновение в районе Керчи свидетельствует, что любая новая ситуация - случайная, либо спланированная, связанная с фронтальным столкновением подразделений вооруженных сил, либо провокация - может привести к разворачиванию событий, которые во многом могут быть схожи с той трагедией, которую переживал уже континент в 1914 году - не только обрушение политических систем в случае военных действий, но и последствия для самых государств могут быть катастрофическими", - застерігає Андрій Єрмолаєв, філософ, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".
"Почему же при том, что именно на нашей земле льется кровь наших сограждан, еще не было ни одной украинской большой инициативы по антивоенному движению. Но сейчас такой момент, когда мы должны об этом задуматься очень серьезно", - наголошує Енріке Менендес, співзасновник гуманітарної організації "Відповідальні громадяни".
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