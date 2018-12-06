Доступні ліки: Олег Ляшко закликав ввести кримінальну відповідальність за продаж фальшивих медпрепаратів [ Редактировать ]
Кожен другий українець відмовляє собі в лікуванні через безвідповідальне ставлення влади до формування цін на ліки. Про це заявив нардеп Олег Ляшко. За його словами, чергове подорожчання ліків призведе до того, що ще більше людей не зможуть отримати медичну допомогу. Ляшко наполягає на розгляді пакету законопроектів, який дасть можливість знизити ціни на ліки і припинити продаж підроблених медикаментів.
"Ми вимагаємо від влади прийняти наш план, який ми запропонували - "Захист життя і здоров'я українців", який дасть можливість здешевити ліки. Обмежити рентабельність - не більше 10-15% щоб заробляли на продажі ліків. Скасувати ПДВ на ліки, запровадити найжорсткішу кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків", - наголосив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".
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