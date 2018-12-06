Священнослужителі Української православної церкви просять Президента України втрутитись у ситуацію, що склалася навколо Почаївської Лаври [ Редактировать ]
Священнослужителі Української православної церкви просять Президента України втрутитись у ситуацію, що склалася навколо Почаївської Лаври.
Перевірки та надмірну увагу з боку державних структур у монастирі розцінюють як тиск на церкву.
У своєму зверненні до Петра Порошенка священнослужителі закликали гаранта - зупинити втручання чиновників у справи вірян. Та нагадали, що церква має залишатися поза політикою.
"Ми з вами живемо в одній країні. Всі являємось земляками, співвітчизниками і Ви, пане Президенте - є гарантом наших прав і свобод.
Наша українська святиня, Почаївська Лавра, почала переживати тиск зі сторони різних владних структур. Тому прошу Вашого особистого втручання, щодо тих подій, які відбуваються навколо Української Православної церкви, її вірних Почаївської Лаври та її насельників, щоб припинився тиск з боку органів державної влади та запанували любов і взаємопорозуміння", - закликав Ієромонах Гавриїл, прес-секретар Почаївської Лаври.
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