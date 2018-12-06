Реформа, яка може зірватися. З першого січня набуде чинності новий Закон про трансплантацію. Тепер орган для пересадки можна буде отримати не тільки від родича. У цьому мають допомогти нові реєстри донорів.

Але вони не готові. Чим це загрожує - дізналася Ірина Розова.

МОЗ анонсує, що на сферу трансплантації у 2019 році чекають суттєві зміни. Проте єдина інформаційна база донорів, яку обіцяли створити до першого жовтня 2018 року, - ще "на фінальній стадії закупівлі послуги з розробки цієї системи та окремо - придбання доступу до міжнародної бази донорів кісткового мозку" на стадії розробки. І якщо ця база не буде готова до 1 січня, то трансплантація стане взагалі незаконною.

"Закону мало. Мають бути відповідні правила, процедури, реєстри і так далі. "Мінздраву" потрібно "посипати голову попелом", повзти у Верховну раду і просити депутатів призупинити дію закону і признати свої недолугості", - наголосив Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

Сьогодні українці здебільшого роблять операції з пересадки органів за кордоном. А це - шалені гроші. І хоча за законом існує державна підтримка, - через бюрократичні перепони не всі доживають навіть до того, щоб стати в чергу на фінансування.

"Коли наші пацієнти подають документи вони можуть наприклад за тиждень зібрати всі документи, але коли вони потрапляють до міністерства - в міністерстві є, згідно положення, до 20 днів. По факту, ми знаємо історії, коли людина може чекати 3-4 місяці коли її тільки поставлять в чергу", - говорить Ірина Андреєва, заступник ГО "Національний рух "За трансплантацію!".

Коштів, які виділяє держава на операції за кордоном, вистачає не всім. Для цього треба збільшити фінансування відповідних медичних програм. Люди змушені влаштовувати акції протесту, щоб привернути увагу Міністерства. І це при тому, що лише 10 відсотків пацієнтів звертаються до МОЗу по допомогу.

"Мій чоловік взагалі 66 днів проспав у палатці. Просто в мене немає слів, так жорстоко не можна з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися коли вже ми брали штурмом МОЗ, коли мій чоловік прикував себе кайданками", - бідкається Тетяна Вітушинська, мати онкохворого.

Створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації та доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку дозволить скоротити час на пошуки донора. Але коли система запрацює, невідомо. Ми надіслали запит в Міністерство охорони здоров'я та відповіді поки що не отримали.