Пацієнти - без лікарні, а медики - без роботи. У Сарнах на Рівненщині профільну залізничну лікарню приєднують до іншого медзакладу. Під загрозою скорочення - понад сотня робітників. Вони вже подали на чиновників до суду.

Чого чекати пацієнтам від такої реформи - розбиралася Сніжана Сидорук.

Залізнична лікарня у місті Сарни. Щомісяця тут приймають до півсотні пацієнтів. Переважно це колишні залізничники. Тетяна Росошик 15 років пропрацювала на залізниці. У цьому медзакладі може двічі на рік безкоштовно лікувати хворе серце.

"Я тут нічого не даю, я пред'являю поліс. Вони мене реєструють. Все. І я безплатно лікуюся, що мені назначає лікар", - розповідає Тетяна Росошик, пенсіонерка.

Та невдовзі таких пацієнтів, як Тетяна, лікувати буде нікому. Профільний медзаклад вирішили реорганізувати.

"Насправді, це ліквідація, тому що на сьогоднішній день практично усі працівники попереджені, що вони будуть скорочені", - наголосив Іван Усик, головний лікар залізничної лікарні.

"Людей виставляють на вулицю" - з такими плакатами медики прийшли на збори трудового колективу. Кажуть, до лав безробітних можуть потрапити 110 працівників лікарні.

"За весь час проведення даної реорганізації так званої, ні один представник влади не пояснив, що буде далі", - обурений Віктор Василюк, лікар-уролог, голова профспілкової організації лікарні.

Лікарі бідкаються - їхній медзаклад хочуть об'єднати з райлікарнею, але роботу там нікому не пропонують. Це рішення оскаржують нині у суді. Не хочуть лікуватися в іншому місці й пацієнти.

"Не будуть люди мати кошти, тому що пенсію розраховують на продукти в основному і на опалення. Їхати в інше місто - Рівне, Львів - взагалі не буде можливості. Тому ми просимо, щоб вона залишилася", - говорить Тамара Яковець, пацієнтка лікарні.

Робили усе можливе, щоб зберегти лікарню - виправдовуються районні чиновники. Однак на її утримання щороку необхідно 8 мільйонів гривень. Медичної субвенції - не вистачає. Реорганізація ж закладу дозволить зекономити на зарплаті адміністрації та бухгалтерії. У приміщенні залізничної лікарні залишать поліклініку і відкриють амбулаторію.

"Новоутворений заклад Сарненська ЦРЛ приймає цих всіх людей в штат і вони всі виходять на роботу - продовжують працювати. Вони в тому приміщенні працюють. Ми їх нікуди не заберемо і не виселимо", - запевняє Ярослав Яковчук, голова Сарненської райдержадміністрації.

Словам чиновників люди не вірять. Медики сподіваються, що рішення про реорганізацію скасує суд. Якщо ні - готові до акцій протесту.