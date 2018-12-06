Як у Швеції готуються вручати Нобелівську премію та в якій країні починають освоювати мобільний інтернет? Про це та інше - в нашому огляді.

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У Стокгольмі почався нобелівський тиждень - вшановуватимуть лауреатів найвідомішої наукової премії. Сама церемонія відбудеться 10 грудня у міській філармонії. Цьогоріч нагороду вручатимуть 12 переможцям зі всього світу. До Стокгольму приїдуть лише дев'ятеро. 96-річний американський фізик Артур Ешкін - найстарший лауреат в історії премії - прибути не зможе через стан здоров'я. А ще двоє переможців Нобелівської премії миру, за традицією, отримуватимуть її в Осло.

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Компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon-9. Її завдання - вивести на орбіту космічний корабель з двома тонами вантажу для Міжнародної космічної станції. Першу ступінь ракети не вдалося безперешкодно повернути на землю. Замість того, аби приземлитися на майданчик, пришвидшувач упав у воду. У SpaceX пояснили - не спрацював гідравлічний насос.

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На "острові свободи" вперше запрацював мобільний інтернет, і одразу - 3G третього покоління. Раніше користуватися ним могли лише іноземці. А кубинці мали доступ тільки до державної електронної пошти. За нові можливості заплатити доведеться немало. 4 гігабайти коштують 30 доларів. А це - середня зарплата звичайного кубинця за місяць.

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Лондонське Королівське товариство обрало кращі знімки на конкурсі Землі і космосу. Цьогоріч переможцем став чеський фотограф Петр Хоралек. Його знімок сонячного затемнення отримав головний приз і перемогу в категорії "Астрономія". Серед "земних" фотографій кращим визнали знімок повітряних куль над скелями в турецькій Каппадокії. Конкурс Королівське товариство проводить вже третій рік. Обирають фото, які роблять науку цікавою для широкого загалу.

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Картина Рембрандта "Етюд голови юнака" пішла з молотка за 12 тисяч доларів. За полотно на аукціоні в Лондоні розгорілася запекла боротьба. Річ у тім, що на фарбі виявили відбитки пальців - імовірно, самого Рембрандта. Експерти кажуть - підтвердити це навряд чи вдасться. Тим не менш вартість лоту під час торгів зросла більш ніж у півтора рази.