Биткоин: курс криптовалюты стремительно падает [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова обвалилась.
Теперь за монету предлагают $3 642,14.
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $92,430;
- Ripple $0,31505;
- Bitcoin Cash $108,40;
Ранее мы сообщали о повышении пенсии в Украине.
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