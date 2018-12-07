7 декабря - 341-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 24 дня.

Международный день гражданской авиации

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.

Цель праздника - информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств, а также об уникальной роли ИКАО (специализированного учреждения Организации Объединенных Наций) в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

День местного самоуправления на Украине

В 2000 году второй президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал указ, который предписывал ежегодно, 7 декабря, отмечать в Украине новый праздник - День местного самоуправления. Эта дата стала профессиональным праздником для тех, кто работает в городских, сельских, поселковых и районных облсоветах.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

Читайте также гороскоп на сегодня.