Курс доллара в Украине стремительно падает [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,87 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 2787,9569 гривен за 100 долларов (-9,6087 гривен).
При этом курс доллара на 6 декабря составляет 2797,5656 гривен за 100 долларов.
Напомним, что курс криптовалюты также падает.
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