Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,87 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 2787,9569 гривен за 100 долларов (-9,6087 гривен).

При этом курс доллара на 6 декабря составляет 2797,5656 гривен за 100 долларов.

Напомним, что курс криптовалюты также падает.