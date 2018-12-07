Феєрія вогнів і музики у Франції

Феєрія вогнів і музики - у Ліоні стартував знаменитий фестиваль світла. Щовечора до неділі на історичних будівлях французького міста можна спостерігати яскраві світлові інсталяції. Над ними працювали 80 художників із 12 країн світу.

Організатори очікують, що подивитися на казкове світлове шоу приїдуть два мільйони туристів.