США посилять санкції проти Росії - Держдеп [ Редактировать ]
Cпецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у найближчі два тижні планує візит в Україну.
Окрім Києва, він відвідає один з українських портів на Чорному морі.
За словами Волкера, Сполучені Штати розглядають посилення тиску на Росію через затримання військових, якщо Москва не поверне полонених українських моряків. Він висловив сподівання, що РФ це зробить до новорічних свят.
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