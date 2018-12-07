Монументальне мистецтво цілої області - в одному веб-архіві. Команда дослідників створила мапу з координатами сотень віддалених архітектурних об'єктів Житомирщини, які досі не потрапляли в жоден об'єктив. Карта пам'яток вже встигла стати своєрідним путівником для туристів.

Де і як шукати забуте мистецтво - дізнавалася Анастасія Старовойт.

"На архівній фотографії бачимо святкування 9 травня: стоять школярі і в принципі, можна побачити, що пам'ятник зберігся у своєму первозданному вигляді", - показує Євген Нікіфоров, фотограф, дослідник, автор проекту Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics.

Де саме розташовується цей пам'ятник полеглим воїнам Другої світової - Євген довго не міг знайти. Допоміг випадок. На виставці, де представлена світлина цього монумента - зустрів художника і скульптора, який його створив.

Так само довго шукав і ось цю мозаїку кінця шістдесятих.

"Про цю роботу я дізнався, працюючи в обласному архіві Житомирської області. Її цікавість в тому, що ці герої на роботі - вони виглядають трохи, як гості з інших країн. Як на мене - вони трохи схожі на жителів Ефіопії, і це досить нетипова ситуація", - говорить Євген Нікіфоров, фотограф, дослідник, автор проекту Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics.

Ці пам'ятки - лише частина дослідницького проекту, якому фотограф Євген Нікіфоров присвятив чимало часу. Мозаїки, вітражі, монументи та інші архітектурні об'єкти Житомирщини періоду шістдесятих-вісімдесятих років. Усе це Євген знаходив в архівах, наносив на карту, а потім - проїжджав помічені точки. Та не все знайдене в архівах досі збереглося.

"Основною причиною зникнення робіт є не декомунізація, тому що в Житомирській області дуже рідко зустрічаються роботи - це просто одиниці, коли ці роботи пов'язані з пропагандою комунізму. Це ремонти, неуважне ставлення місцевих жителів до монументальної спадщини", - розповідає Євген Нікіфоров, фотограф, дослідник, автор проекту Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics.

Те, що лишилося (а це понад півтисячі об'єктів) - стало основою для сайту "Монументальні пам'ятники пізнього модернізму Житомирщини". Це відкрита електронна база даних, якою з легкістю користуються туристи і поціновувачі такого мистецтва.

"Кожна точка - це об'єкт монументального мистецтва області. Я вирішив розбити ці точки різними кольорами. Зелені - це ті, які знаходяться в гарному стані, жовті, які потребують реставрації, сині - це ті, які частково зникли і ще будуть червоні - це ті роботи, яких вже немає", - розповідає Євген Нікіфоров, фотограф, дослідник, автор проекту Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics.

Євген каже - хоче показати людям, що в них завжди є доступ до аналога музею просто неба. В особистому архіві він має дослідження і фото з усіх регіонів країни, які в майбутньому можуть поповнити веб-архів монументального мистецтва.