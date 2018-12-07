Окупанти тричі порушували режим тиші. Ворог й далі застосовував заборонені калібри. Неподалік Новотошківського бойовики атакували позиції наших захисників із мінометів 82 калібру. А неподалік Лебединського били з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Репортаж з передової, де напередодні відзначили День Збройних Сил України - від Руслана Смєщука.

Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у мареві - окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно. Із чергового обстрілу бойовиків.

"Противник починає з більш легкої зброї, а потім підключає АГС та міномети 82 мм. Часом прицільно, часом прострілюють", - розповідає Юрій, військовослужбовець Збройних сил України

Ці окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу. Тож умови тяжкі. Та є й плюс - ворог упритул не наближається.

"Тут важко підійти близько. - А чому важко? - Відкрите поле, заховатися їм там ніде, їх там швидко помічають", - говорить Євген, військовослужбовець Збройних сил України.

День Збройних Сил тут відзначають завзятою службою. Адже саме в такі дні ворог полюбляє масовано обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові - бойовики "передають привіт". Частіше вночі. Ну а поки день і відносно спокійно, бійці розповідають - як сюди потрапили. Генадій воює з 2015 року. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався.

"Сім'я, діти дома, кохана - думав не повернусь. Посидів дома півроку - думав не повернусь. І так душа болить за Україну - тож пішов і підписав контракт", - розповідає Генадій, військовослужбовець Збройних сил України.

Каже - армія за ці роки змінилася.

"Більш професійна армія стала, люди в "учебках" краще вчаться. Якщо він там на АГС чи СПГ працює - то він знає що робить, моральний дух є - розслаблятися не можна. Бо ворог є - треба бути начеку", - говорить Генадій, військовослужбовець Збройних сил України.

Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов:

"С праздничком вас - не болейте! Вас родные ждут здесь - будьте там умницами, крепитесь, держитесь!"