Украина не откажется от права присутствовать в Азовском море - это будет означать его оккупацию Россией. Корабли ВМС Украины продолжат проходить Керченский пролив, когда будут готовы. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Министр отмечает, что корабли военно-морских сил Украины не откажутся от права присутствовать в Азовском море.

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", – сказал он.

При этом Полторак пояснил, что "сегодня никто никуда не идет", это произойдет, когда Военно-морские силы Украины "будут готовы".

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав",- заявил министр.

Глава Минобороны также отметил, что до сих пор международное давление на Россию "даст им понять, что они не выполняют международные обязательства".

Напомним, что Порошенко намерен пригласить корабли НАТО в Азовское море.