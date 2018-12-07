Военные корабли Украины продолжат проходить через Керченский пролив – Полторак [ Редактировать ]
Украина не откажется от права присутствовать в Азовском море - это будет означать его оккупацию Россией. Корабли ВМС Украины продолжат проходить Керченский пролив, когда будут готовы. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
Министр отмечает, что корабли военно-морских сил Украины не откажутся от права присутствовать в Азовском море.
"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", – сказал он.
При этом Полторак пояснил, что "сегодня никто никуда не идет", это произойдет, когда Военно-морские силы Украины "будут готовы".
"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав",- заявил министр.
Глава Минобороны также отметил, что до сих пор международное давление на Россию "даст им понять, что они не выполняют международные обязательства".
Напомним, что Порошенко намерен пригласить корабли НАТО в Азовское море.
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