Масштабна ДТП: у Польщі перекинувся автобус з 50 пасажирами [ Редактировать ]
Масштабна аварія в Польщі. Автобус з п'ятдесятьма пасажирами з'їхав у канаву й перекинувся. Одна людина загинула, 37 - зазнали травм.
Інцидент стався на заході країни в Любуському воєводстві. За попередньою інформацією, ДТП могла спричинити ожеледиця.
Чи є серед потерпілих українці - з'ясовують консули.
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