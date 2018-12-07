Франція готується до нової хвилі протестів [ Редактировать ]
Близько 65 тисяч правоохоронців пильнуватимуть за порядком у Франції через нові протести "жовтих жилетів", які відбудуться на вихідних.
Причиною нової хвилі мітингів стало невдоволення роботою влади в цілому.
Нагадаємо, люди кілька тижнів протестували через зростання цін на пальне. Після цього влада оголосила мораторій на підвищення тарифів спершу на півроку, а потім на рік.
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