У Києві правоохоронці викрили лікарів-корупціонерів, які вимагали гроші з ветеранів АТО за оформлення інвалідності.

Голова міського центру медико-соціальної експертизи та лікар-експерт брали по 42 тисячі гривень з кожного. Здирників затримали "на гарячому". А під час обшуку в підозрюваних знайшли 130 тисяч доларів та документи бійців, які вже скористалися такими послугами.