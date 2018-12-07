Лікарі-корупціонери вимагали гроші з ветеранів АТО [ Редактировать ]
У Києві правоохоронці викрили лікарів-корупціонерів, які вимагали гроші з ветеранів АТО за оформлення інвалідності.
Голова міського центру медико-соціальної експертизи та лікар-експерт брали по 42 тисячі гривень з кожного. Здирників затримали "на гарячому". А під час обшуку в підозрюваних знайшли 130 тисяч доларів та документи бійців, які вже скористалися такими послугами.
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