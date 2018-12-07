В Киеве убийца сбежал из здания суда [ Редактировать ]
Из Голосеевского суда Киева сбежал мужчина, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Отмечается, что Андрей Елкин, 1988 года рождения, находился под домашним арестом. В четверг, 6 декабря, во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда. Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал.
Елкина судят по подозрению в убийстве - статья 115 Уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.
Напомним, 29 октября Дарницкий районный суд Киева арестовал задержанную за убийство собственных детей Екатерину Бабкину.
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