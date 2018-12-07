В Китае хирург заставил пациента заплатить ему посреди операции, отказываясь продолжать процедуру до получения денег. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Ланьчжоу, провинция Ганьсу. Пациент по фамилии Яо, приехавший из провинции Юньнань, обратился к врачу 25 октября и заплатил ему за консультацию 538 юаней (более 2 тысяч гривен). Доктор направил Яо на операцию, но посреди процедуры велел китайцу заплатить ему 15,3 тысячи юаней (более 60 тысяч гривен). Хирург заявил Яо, что его лимфатические узлы воспалены, а поврежденные нервы требуют лечения, и если не сделать это сейчас, то пациент столкнется с проблемами в будущем.

Яо очень испугался, к тому же он чувствовал сонливость из-за местной анестезии и не нашел сил спорить. Ему перевязали раны и отправили в кассу, расположенную этажом ниже.

После этого Яо написал жалобу властям Ланьчжоу. Он проконсультировался с другими докторами и узнал, что его операция стоила, в среднем, 1500 юаней (около 6 тысяч гривен).

Руководство больницы согласилось выплатить мужчине компенсацию в 41450 юаней (почти 170 тысяч гривен).

По данным издания, мошенничество в медицинской сфере широко распространено в Китае, так как частная медицина почти не контролируется. Из-за этого пациентам часто приходится переплачивать за процедуры.

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