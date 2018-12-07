В Париж стягивают армию (фото) [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на Париж дополнительные силы полиции и армии, которые должны помешать масштабному протесту "Желтых жилетов", которые намечены на 8 декабря.
Ожидается, что протестующие снова захватят Елисейские поля и будут буянить в центре Парижа.
Кроме того, противники Макрона уже обвиняют правительство в намерении использовать армию против французского народа.
Напомним, в Париже, во время протестов против высокой стоимости жизни погибли три человека. Кроме того, власть планирует ввести чрезвычайное положение.
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