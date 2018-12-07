7 декабря движение на некоторых улицах Киева могут перекрыть. Это связано с визитом президента Литовской республики Дали Грибаускайте.

Движение могут перекрыть с 8:00 до 18:00 7 декабря.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Временное ограничение движения может быть на следующих адресах:

- проспект Бажана

- Столичное Шоссе

- Парковая дорога

- бульвар Дружбы Народов

- улица Бойчука

- улица Зверинецкая

- улица Бусловская

- улица Лаврская

- улица Грушевского

- улица Шелковичная

- улица Институтская

- Владимирский спуск

- улица Петра Сагайдачного

- улица Игоревская

- улица Набережно-Крещатицкая

- улица Боричев Ток

Управление государственной охраны Украины приносит извинения за неудобства. Представители власти просят отнестись с пониманием к временным изменениям.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат движение.