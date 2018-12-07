Часть дорог Киева перекроют: когда и почему [ Редактировать ]
7 декабря движение на некоторых улицах Киева могут перекрыть. Это связано с визитом президента Литовской республики Дали Грибаускайте.
Движение могут перекрыть с 8:00 до 18:00 7 декабря.
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.
Временное ограничение движения может быть на следующих адресах:
- проспект Бажана
- Столичное Шоссе
- Парковая дорога
- бульвар Дружбы Народов
- улица Бойчука
- улица Зверинецкая
- улица Бусловская
- улица Лаврская
- улица Грушевского
- улица Шелковичная
- улица Институтская
- Владимирский спуск
- улица Петра Сагайдачного
- улица Игоревская
- улица Набережно-Крещатицкая
- улица Боричев Ток
Управление государственной охраны Украины приносит извинения за неудобства. Представители власти просят отнестись с пониманием к временным изменениям.
Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат движение.
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