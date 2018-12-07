Рыбаки подрались с гигантским питоном (видео) [ Редактировать ]
Рыбак из округа Паданг-Париаман в Индонезии случайно наступил на огромного сетчатого питона и был вынужден от него отбиваться.
Об этом сообщает The Mirror.
Мужчина по имени Тан Галуан вместе с односельчанами отправился на реку за угрями и по пути наступил на восьмиметрового питона, которого принял за бревно. Змея испугалась и обвила лодыжку одного из его спутников, и друзья бросились к нему на помощь.
"Шестеро мужчин потребовалось, чтобы справиться с питоном", - рассказал Галуан. Борьба со 100-килограммовой рептилией продолжалась несколько минут. "Мы пошли за рыбой, но змея оказалась нашим главным призом. Но моя религия запрещает есть змей, поэтому я не могу ее приготовить", - посетовал рыбак.
В итоге селяне принесли питона в деревню и поместили в клетку. Змея провела в ней несколько дней, пока за ней не приехали представители природоохранных властей. Они отвезли рептилию за несколько километров и выпустили в лес.
Сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире. Самые крупные особи могут достигать десяти метров в длину и способны проглотить крокодила целиком. Представляют опасность для человека.
Не так давно мы писали о мальчике, который подружился со змеями.
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