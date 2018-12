Солист панк-рок-группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет.

Об этом сообщается в Twitter коллектива.

"Умер Пит Шелли, один из самых влиятельных и плодотворных авторов в Великобритании, основатель панк-группы Buzzcocks", - сообщили его коллеги.

Музыкант скончался в Эстонии, где жил последние несколько лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает BBC News.

Шелли создал Buzzcocks вместе с вокалистом Говардом Девото в 1976 году. Девото покинул группу год спустя, и Шелли, ранее выступавший гитаристом, стал петь в коллективе. В 1981-м из-за конфликтов со звукозаписывающей компанией коллектив приостановил свою работу, а в 1989 году Шелли вновь собрал группу. Последний студийный альбом Buzzcocks, The Way, вышел в 2014 году.

Самые известные хиты Buzzcocks и Шелли - композиции Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've),

Something's Gone Wrong Again, Harmony in My Head, Everybody's Happy Nowadays, Why Can't I Touch It?, What Do I Get?.

Недавно скончался режиссер трилогии "Властелин колец".