Умер Пит Шелли: самые известные хиты [ Редактировать ]
Солист панк-рок-группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет.
Об этом сообщается в Twitter коллектива.
"Умер Пит Шелли, один из самых влиятельных и плодотворных авторов в Великобритании, основатель панк-группы Buzzcocks", - сообщили его коллеги.
Музыкант скончался в Эстонии, где жил последние несколько лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает BBC News.
Шелли создал Buzzcocks вместе с вокалистом Говардом Девото в 1976 году. Девото покинул группу год спустя, и Шелли, ранее выступавший гитаристом, стал петь в коллективе. В 1981-м из-за конфликтов со звукозаписывающей компанией коллектив приостановил свою работу, а в 1989 году Шелли вновь собрал группу. Последний студийный альбом Buzzcocks, The Way, вышел в 2014 году.
Самые известные хиты Buzzcocks и Шелли - композиции Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've),
Something's Gone Wrong Again, Harmony in My Head, Everybody's Happy Nowadays, Why Can't I Touch It?, What Do I Get?.
по теме
Кэти Перри заплатила 50 тысяч долларов за свидание с Орландо Блумом
В начале этого года известная американская певица Кэти Перри и английский актер Орландо Блум возобновили свой роман
Кайли Дженнер пустила слух о своей помолвке
Со стороны Трэвиса также не слышно никакой информации
Ариана Гранде выпустила новый клип и "сломала" интернет (видео)
Видео делает отсылки к американским романтическим комедиям
Мужчина случайно заснял НЛО на камеру (видео)
Объект становится виден только при вспышке света
Вор украл у студента ноутбук и предложил помочь в учебе
Каким-то образом преступник понял, что его жертва учится в университете