В Днепре произошло тройное ДТП, есть пострадавшие [ Редактировать ]
7 декабря на Южном мосту в Днепре случилась авария с участием микроавтобуса Renault, Audi и SsangYong Rexton. По предварительной информации, пострадал водитель одного авто.
Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, полученной от правоохранителей, водитель микроавтобуса не справился с управлением, когда ехал по переправе со стороны Приднепровска на правый берег. Его вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с Audi и зацепил SsangYong Rexton.
От удара мужчину, который был за рулем Renault, выбросило в окно рядом с пассажирским сидением на дорогу. Его в тяжелом состоянии с места аварии забрала скорая и доставила в областную больницу имени Мечникова. Также получил ушиб грудной клетки водитель Audi, однако он от госпитализации отказался.
На месте работают сотрудники полиции, которые регулируют поток транспорта. На данный момент на мосту организовали реверсивное движение. Также к месту ДТП приехали сотрудники ГСЧС.
Из-за затрудненного трафика пассажиры выходят из маршруток и идут пешком. С целью экономии времени выбирайте альтернативные пути следования.
Недавно масштабное ДТП произошло в Польше.
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