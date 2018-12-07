Одном из украинских моряков, попавших в плен в результате агрессивных действий России в Керченском проливе, ампутировали пальцы на руке. Об этом рассказала советник командующего ВМС Виктория Христенко в эфире "Прямого" канала.

Так, по ее словам, у одного из моряков, которых захватили российские пограничники, тяжелое ранение ног.

"К сожалению, ни одного видео, ни одного подтверждения о характере ранений не получили наши консулы официально, кроме того, что якобы раненых посетил омбудсмен Москвы", - отметила Христенко.

Она также сообщила, что моряк, у которого очень тяжелое ранение ног, передвигается на костылях. Еще одному моряку, по словам Христенко, ампутировали пальцы рук.

"То, что он передвигается на костылях, ни о чем не говорит. Мы не видим его ранений, и что там было сделано, операция в изоляторе. У одного из ребят травматическая ампутация пальцев кисти", - сообщила Христенко.

Напомним, 25 ноября в Азовском море российские силовики атаковали и захватили три украинских корабля. Хронология произошедших событий подробно изложена здесь.