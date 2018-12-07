Одному из пленных украинских моряков ампутировали пальцы на руке [ Редактировать ]
Одном из украинских моряков, попавших в плен в результате агрессивных действий России в Керченском проливе, ампутировали пальцы на руке. Об этом рассказала советник командующего ВМС Виктория Христенко в эфире "Прямого" канала.
Так, по ее словам, у одного из моряков, которых захватили российские пограничники, тяжелое ранение ног.
"К сожалению, ни одного видео, ни одного подтверждения о характере ранений не получили наши консулы официально, кроме того, что якобы раненых посетил омбудсмен Москвы", - отметила Христенко.
Она также сообщила, что моряк, у которого очень тяжелое ранение ног, передвигается на костылях. Еще одному моряку, по словам Христенко, ампутировали пальцы рук.
"То, что он передвигается на костылях, ни о чем не говорит. Мы не видим его ранений, и что там было сделано, операция в изоляторе. У одного из ребят травматическая ампутация пальцев кисти", - сообщила Христенко.
Напомним, 25 ноября в Азовском море российские силовики атаковали и захватили три украинских корабля. Хронология произошедших событий подробно изложена здесь.
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