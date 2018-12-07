Президент Литви Даля Грибаускайте сьогодні з офіційним візитом у Києві. Вона вже прибула до Адміністрації Президента на зустріч із Петром Порошенком. Потім візьме участь в засіданні Ради президентів України і Литви. Там заплановане підписання низки двосторонніх угод.

Ще перед вильотом Грибаускайте виклала фото з аеропорту і написала українською - "Летимо підтримати Україну!"

Зазначимо, що від початку російської агресії Президент Литви активно допомагає нашій державі, вона - одна з перших світових лідерів рішуче засудила дії Кремля та закликала запровадити щодо Москви суворі санкції.