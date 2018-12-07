Демонстранти жбурляли в правоохоронців камінням та пляшками із займистою сумішшю

Сутичками з поліцією закінчилася демонстрація у Афінах.

Акція була присвячена 10 роковинам загибелі 15-річного підлітка від кулі поліцейського. Участь у ній взяли близько двох тисяч людей.

Спершу хода була мирною, та згодом переросла в безлади. Демонстранти жбурляли в правоохоронців камінням та пляшками із займистою сумішшю, підпалили автівку. Поліція відповіла сльозогінним газом і застосувала водомет.

Троє людей, серед них двоє поліцейських - поранені, 35 мітингарів - затримані.