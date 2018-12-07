Мирна демонстрація у Афінах перетворилася на масові заворушення [ Редактировать ]
Сутичками з поліцією закінчилася демонстрація у Афінах.
Акція була присвячена 10 роковинам загибелі 15-річного підлітка від кулі поліцейського. Участь у ній взяли близько двох тисяч людей.
Спершу хода була мирною, та згодом переросла в безлади. Демонстранти жбурляли в правоохоронців камінням та пляшками із займистою сумішшю, підпалили автівку. Поліція відповіла сльозогінним газом і застосувала водомет.
Троє людей, серед них двоє поліцейських - поранені, 35 мітингарів - затримані.
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