С высоты птичьего полета: появилось впечатляющее видео главной елки Харькова [ Редактировать ]
В Харькове на площади Свободы установили главную елку города и начали украшать ее к праздникам.
Об этом пишет "Сегодня".
При этом в сети появилось видео о том, как монтировали новогодний символ.
Стоит отметить, что в ближайшее время вокруг елки "вырастет" новогодний городок, а также появятся десять декоративных елей. Торжественное открытие главной елки Харькова запланировано на 26 декабря, а вот каток под открытым небом начал работать еще 1 декабря.
Недавно новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади.
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