В Харькове на площади Свободы установили главную елку города и начали украшать ее к праздникам.

Об этом пишет "Сегодня".

При этом в сети появилось видео о том, как монтировали новогодний символ.

Стоит отметить, что в ближайшее время вокруг елки "вырастет" новогодний городок, а также появятся десять декоративных елей. Торжественное открытие главной елки Харькова запланировано на 26 декабря, а вот каток под открытым небом начал работать еще 1 декабря.

Недавно новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади.