Кабинет министров Украины по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой назначил Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщает пресс-служба Минфину.

Сообщается, что Гелетий сосредоточится на трех ключевых направлениях:

реформа системы управления государственными финансами,

программы сотрудничества с международными финансовыми организациями

управление государственными банками.

С июля этого года на посту заместителя министра финансов Гелетий занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.

Юрий Гелетий в 2001 году окончил факультет международных отношений Львовского национального университета. С октября 2015 года до июля 2018 года Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

Напомним, 22 ноября, на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины.