Более 140 судов застряли в Керченском проливе [ Редактировать ]
В ожидании прохода в Керченском проливе застряли более 140 судов из-за Российской Федерации. Об этом 7 декабря сообщает Государственная пограничная служба.
"На якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода Керченским проливом находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что ранее в конце ноября в Керченском проливе стояло более 400 судов, хотя в первые дни декабря ситуация улучшилась и их количество снизилось до 105.
Таким образом, подобными действиями РФ увеличивает риск аварийных ситуаций из-за накопления судов на стоянках, утверждают пограничники.
"При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты", - заявили в ГПСУ.
За минувшие сутки через Керченский пролив РФ пропустила только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 именно из/в портов Украины. Стоит отметить, что ФСБ проверяли все суда, которые направлялись в Украину и из Украины.
Напомним, 25 ноября в Азовском море российские силовики атаковали и захватили три украинских корабля.
по теме
НАТО засуджує російську агресію проти України
Російська агресія на Азові стала основною темою у стінах НАТО
Украина представила в ОБСЕ доказательства российской агрессии в Керченском проливе
Украинские дипломаты представили для стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе доказательства милитаризации оккупированного Россией Крыма
В Черное море направляется боевой корабль США
В Черное море направляется американский боевой корабль
НАТО посилить військову присутність у Чорному морі - МЗС
МЗС України закликає вибудувати стратегічну реакцію на російську агресію
США та ЄС посилять санкції проти Росії - Курт Волкер
Західні країни об'єднуються для боротьби з російською агресією