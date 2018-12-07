В ожидании прохода в Керченском проливе застряли более 140 судов из-за Российской Федерации. Об этом 7 декабря сообщает Государственная пограничная служба.

"На якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода Керченским проливом находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее в конце ноября в Керченском проливе стояло более 400 судов, хотя в первые дни декабря ситуация улучшилась и их количество снизилось до 105.

Таким образом, подобными действиями РФ увеличивает риск аварийных ситуаций из-за накопления судов на стоянках, утверждают пограничники.

"При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты", - заявили в ГПСУ.

За минувшие сутки через Керченский пролив РФ пропустила только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 именно из/в портов Украины. Стоит отметить, что ФСБ проверяли все суда, которые направлялись в Украину и из Украины.

Напомним, 25 ноября в Азовском море российские силовики атаковали и захватили три украинских корабля.