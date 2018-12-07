В киевской пробке обнаружен Range Rover, аналогичный сожженому 8 ноября в рамках протеста АЕС. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Олег Ярошевич, глава общественной организации "АвтоЕвроСила", пообещал сжечь свой Range Rover, если из документов не уберут коэффициент возраста авто при расчете растаможивания.

Поскольку проекты законов остались без изменений, он выполнил свое обещание. Видео оказалось популярным: всего за половину суток с момента публикации в Facebook ролик собрал 735 тысяч просмотров и свыше 20 тысяч репостов.

В своем обращении Ярошевич отметил, что людям, которые купили нерастаможенное авто за 1500 евро, проще сжечь машину, чем ее растаможить в соответствии с принятыми законопроектами. “Как лидер громады, который ответственно относится к ко всем своим заявлениям, сжигаю свое авто”, - подытожил он.

Для владельцев "евроблях" есть пошаговая инструкция, как растаможить автомобиль.