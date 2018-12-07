Решение правительства предоставить приоритет блокам ТЭС на газовой группе угля однозначно позитивно отразится на отечественных угледобывающих предприятиях, в то же время ТЭС, которые используют уголь страны-агрессора можно и нужно ограничить.

Такое мнение высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондарь, комментируя решение Кабмина о предоставлении приоритета блокам ТЭС, работающим на угле группы "Г", Об этом сообщают "Украинские новости".

"Я поддерживаю такое решение правительства. Неоднократно на встречах с правительством я поднимал этот вопрос - приоритет угля газовой группы, где получал ответ, что такой документ в Кабмине есть и в ближайшее время должен быть принят. Обязательно для стимулирования работы собственных добывающих предприятий надо принять такое постановление и показать: если ТЭС не станут переходить на газовую группу угля, а будут дальше закупать уголь, в том числе, в стране-агрессоре, их будут различными способами ограничивать", - отметил Михаил Бондарь.

По его словам, ради энергетической независимости Украины, необходимо продолжать переоборудовать станции с антрацитовой на газовую группу угля. Это также позитивно отразится на внутренней добыче угля украинскими предприятиями –позволит им добывать больше.

"Важный вопрос - переоборудование блоков ТЭС с антрацитовой на газовую группу. Тогда существенно повысится добыча угля собственного, так как много угля газовой группы сегодня лежит на складах, потому что просто нет реализации. Если же заработают другие блоки, будет реализация угля, соответственно, добыча собственного угля возрастет, закупка из-за рубежа снижаться", - считает народный депутат Михаил Бондарь.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует ввести в действие приоритетное сжигание украинского угля газовой марки на теплоэлектростанциях, что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать, чтобы сократить зависимость импортного антрацита.

По мнению главы Профсоюза угольной промышленности Украины Виктора Турманова закрепление приоритета украинского угля обеспечит тепловую энергетику украинским углем и создаст новые рабочие места.