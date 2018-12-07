Ведущая BBC ушла "на обед" и покончила с собой [ Редактировать ]
Ведущая радиостанции BBC Radio Shropshire Вики Арчер ушла с эфира, поехала домой, где совершила самоубийство. В день трагедии женщина сказала коллегам, что ей нужен перерыв, а затем уехала домой и покончила с собой, сообщает BBC.
Трагический случай произошел в августе, однако причину смерти 41-летней Арчер коронерский суд Шропшира огласил только спустя 4 месяца. Радиоведущая страдала депрессией и ранее дважды предпринимала попытки самоубийства. У женщины была семья и трое детей.
В день смерти Вики прервала эфир на радио и уехала домой. Через некоторое время к ней пришел отчим, увидел, что дверь заперта изнутри. После того, как ему никто не открыл, он забрался в дом через окно. В доме он обнаружил бездыханное тело своей падчерицы.
Решение покончить с собой принимают люди разного возраста и социального статуса. До сих пор не ясно, почему люди идут на такой шаг. Ранее девочка-подросток покончила с собой на глазах у друзей.
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