Ведущая радиостанции BBC Radio Shropshire Вики Арчер ушла с эфира, поехала домой, где совершила самоубийство. В день трагедии женщина сказала коллегам, что ей нужен перерыв, а затем уехала домой и покончила с собой, сообщает BBC.

Трагический случай произошел в августе, однако причину смерти 41-летней Арчер коронерский суд Шропшира огласил только спустя 4 месяца. Радиоведущая страдала депрессией и ранее дважды предпринимала попытки самоубийства. У женщины была семья и трое детей.

В день смерти Вики прервала эфир на радио и уехала домой. Через некоторое время к ней пришел отчим, увидел, что дверь заперта изнутри. После того, как ему никто не открыл, он забрался в дом через окно. В доме он обнаружил бездыханное тело своей падчерицы.

Решение покончить с собой принимают люди разного возраста и социального статуса. До сих пор не ясно, почему люди идут на такой шаг. Ранее девочка-подросток покончила с собой на глазах у друзей.