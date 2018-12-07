Житель города Портленд, штат Орегон, США, выиграл крупный джекпот, пока дожидался выдачи другого лотерейного приза. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Сэм Хоули пришел за призом около 7:30 утра по местному времени, чтобы забрать выигрыш в 1759 долларов (почти 49 тысяч гривен). На входе он узнал, что офис лотереи откроется только через час, и, чтобы убить время, отправился в ближайший магазин.

Там Хоули приобрел еще один лотерейный билет и вписал в него ту же комбинацию чисел, что и в прошлый. "Я уже несколько лет играю в лотерею с одинаковыми номерами", - признался он.

Когда центр открылся, Хоули получил свои 1759 долларов и попросил проверить новый билет. Оказалось, что он принес мужчине 118 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен).

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